Мининформ Беларуси будет пресекать любые попытки дезинформировать население страны

Об этом заявила первый заместитель министра информации Беларуси Лилия Ананич, комментируя раздуваемый некоторыми СМИ ажиотаж вокруг темы гриппа.

По ее словам, информация должна быть добросовестной. Это должны быть сообщения не ради жареного факта.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

«Что касается работы средств массовой информации, мы ее внимательно анализируем и в соответствии с законодательством будем пресекать любые попытки дезинформировать граждан Беларуси. Для этого сегодня достаточно посмотреть не только печатные и электронные СМИ, но мы обратим внимание и на интернет-версии зарегистрированных СМИ».

Лилия Ананич предложила средствам массовой информации подсказывать людям, какие профилактические меры сейчас актуальны и больше внимания уделять теме здорового образа жизни.

Лилия Ананич, первый заместитель министра информации Республики Беларусь:

«Думаю, что и пресса здесь не дорабатывает, именно в части информирования населения о тех проблемах, которые есть. Но проблема номер один – население в ежедневном обиходе не очень активно защищает свое здоровье. Нужно больше об этом писать, больше социальной рекламы, наглядной рекламы, чтобы чувствовалось, что здоровье – это ценность и его нужно беречь».