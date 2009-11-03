Французский концерн «Сен-Гобен» готов сотрудничать с Беларусью в сфере жилищного строительства

Речь идет о строительстве энергосберегающих домов, которые по сравнению с обычными в несколько раз снижают энергопотребление.

С уменьшением энергоносителей во всем мире энергопотребление меньше не становится. Закон обратной пропорциональности заставляет считать каждую гигакалорию. Причем, в Европе начинают с малого — с собственного дома.

Тьери Фурньер, региональный генеральный директор стран СНГ компании «Сен-Гобен строительная продукция»:

Жилые дома – основной источник выделения тепла. Во многих странах, таких как Франция, Германия, Голландия есть даже специальные государственные программы по снижению потребления энергии каждым домом. И в первую очередь, речь идет о внедрении новых энергосберегающих технологий в строительстве.

Энергосберегающие технологии для французского концерна «Сен-Гобен» —основа в строительстве. Причем, акцент компания делает на модернизацию технических норм и инновации. Последняя разработка — дом с так называемым «нулевым потреблением». Специальные панели полностью удерживают тепло, а солнечные батареи на крыше помогают его получать. Таким образом, дом производит больше энергии, чем потребляет. Подобное жилье компания построила даже в дождливом Лондоне. А вот в Беларуси специалистов привлекает солнечный инвестиционный климат.

Тьери Фурньер, региональный генеральный директор стран СНГ компании «Сен-Гобен строительная продукция»:

Мы готовы предложить Беларуси свой опыт и свои знания в строительстве энергосберегающих домов и, в частности, домов с нулевым энергопотреблением. Но сначала мы должны ознакомиться со спецификой строительства энергоэффективных домов у вас, и вместе обсудить конечный результат.

Желание поделиться теплом в Беларуси приветствуют. Тем более, что опыт строительства энергоэффективных домов у нас невелик. Первый в столице энергоэффективный дом по планировке ничем не отличается от другого современного жилья. А вот тепло благодаря инновационным технологиям сохраняет в три раза лучше.

Чтобы сохранить тепло, здесь продумали все до мелочей, даже окна отражают ультракрасное излучение. Теплопотери в итоге вдвое меньше. Однако особая гордость — уникальная система вентиляции. Она не только экономит до 80% энергии, но и равномерно распределяет ее по всему дому.

Леонид Данилевский, первый заместитель директора проектного института НИПТИС:

Дома такого типа должны быть построены в каждой области, чтобы проектировщики и строители освоили этот опыт.

До 2015 года в Беларуси построят 6 млн. квадратных метров энергоэффективного жилья. Опыт французского концерна здесь особенно актуален. Дома нового поколения в несколько раз снизят энергопотребление, а значит, платить за тепло мы будем меньше.