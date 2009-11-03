Коммунальные службы оказались в центре внимания минских властей

Исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько посетил один из ЖЭСов.

Внезапный визит — многолетняя практика районных администраций. И самый действенный способ контроля. Чиновники указали на плохую покраску подъездов, недостаточное остекление и на разбитый фонтан в сквере. На исправление - неделя. В целом же Николай Ладутько остался доволен, однако подчеркнул, что жильцов нужно активнее вовлекать к благоустройство дворовых территорий. И инициатива здесь - у ЖЭСов. Кстати, зарплата коммунальщиков, напрямую зависит от качества выполнения работ.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома: «Если у нас не будет стекол, и мы будем тратить больше тепловой энергии на ТЭЦ, больше жечь газа, то откуда у нее будет зарплата? Смысл в том, что мы должны сделать так, чтобы здесь было два стекла и изоляция на трубах, чтобы все было. Тогда мы будем экономить то, что сжигается на ТЭЦ. А если мы будем экономить там, то появится возможность заплатить этой девушке не пятьсот тысяч, а миллион».