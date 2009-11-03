Чем жили Минск и минчане 3 ноября

Здание бывшего военного госпиталя проходит строительную реабилитацию и меняет статус.

Николай Ладутько сегодня удивил сотрудников одного из ЖЭСов своим неожиданным визитом

Представители городских властей таким образом решили окунуться в рабочие будни коммунальщиков, а заодно без проволочек решить текущие вопросы жильцов.

Осмотрев владения ЖЭСа, чиновники заметили плохо покрашенные подъезды, нехватку стёкол и разбитый фонтан в сквере. На исправление недочётов дали всего неделю.

В целом же, работой коммунальщиков Николай Ладутько остался доволен, однако подчеркнул, что нужно не только активнее привлекать жильцов к благоустройству, но и самим не забывать об экономии.

Новый год – с новым дресс-кодом

Столичные дизайнеры подготовили эксклюзивные наряды для городских улиц.

По традиции, самым стильным сделают центр Минска. Площадь Независимости украсит классическое мозаичное панно из 8000 флажков, на Октябрьской площади установят главную ёлку страны, высотой около 30 метров, а у Дворца спорта появится уголок деда Мороза и сказочные сани, возле которых каждый минчанин сможет устроить личную фотосессию.

Планируется, что в праздничном образе город полностью предстанет к 10 декабря.

Дорожная профессия под прикрытием светодиодных элементов

Такой барьер на пути трудно не заметить. В то время пока рабочие реабилитируют поврежденное ограждение, за охрану труда беспокоятся предупредительные иллюминационные знаки. Маяки за полкилометра дают ориентацию водителям – сманеврировать влево или вправо, жать на тормоз или газовать. По итогу — минус пробок, плюс движения и минус ДТП.

На бульваре Шевченко – время марафета.

Грим наносят в классических направлениях урбодизайна. До строительной революции эта улица у минчан пользовалась подмоченной репутацией. Обильные осадки оставляли за собой не просто мокрые следы, а настоящие искусственные водохранилища. После того, как тут помудрили рабочие все переменилось в точности до наоборот.

Метаморфозы затронули не только аквапроблему. Лоск навели и на пешеходной дорожке, и с новым забором разобрались. Дело осталось за малым. Уже к выходным бульвар обретет вторую молодость.

Третье рождение первого лазарета

Здание бывшего военного госпиталя проходит строительную реабилитацию и меняет статус.

Сейчас в одном из корпусов архитектурного памятника середины XIX века разместили реставрационные мастерские и несколько коллекций Национального исторического музея Беларуси. Постепенно возрождаясь, стены музейного филиала поэтапно примут все фонды-хранилища. А через несколько лет исторические ценности смогут увидеть все минчане. Внутри также появятся лекционный и конференц-зал, изостудия и библиотека.

Этот день в истории города

В 1923 году в Минске открылась первая в Беларуси трудовая сберегательная касса.

37 лет назад сдан в эксплуатацию электрифицированный участок железной дороги Минск – Осиповичи.

В тот же день на площади имени Якуба Коласа прошла торжественная церемония открытия памятника песняру, приуроченная к 90-летию со дня его рождения.

Это уже история, а чем запомнился этот день сегодняшним минчанам – в традиционном опросе.