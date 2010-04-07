Мингорисполком: В студенческой деревне будут суперсовременные студенческие столовые и даже рестораны

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ
Будут ли строиться дополнительные студенческие столовые с приемлемыми ценами?
Михаил Титенков: За последнее время в развитии общественного общепита сделано очень много. Зайдите на территорию БНТУ, БАТУ и посмотрите, какие там студенческие столовые. Кстати, и цены там приемлемые.
Город в этом плане прирастает. Как все знают, проект, который реализуется с участием Мингорисполкома, — строительство студенческой деревни. Там будут суперсовременные студенческие столовые, а также рестораны. Студентам будет из чего выбрать.