Мингорисполком: В студенческой деревне будут суперсовременные студенческие столовые и даже рестораны

В гостях у программы «Большой город» заместитель председателя Мингорисполкома Михаил Титенков. Разговор пойдет об образовании, досуге детей и молодежи, а также развитии талантов и заботе о здоровье.

ВОПРОС ОТ МИНЧАНИНА НА УЛИЦЕ

Будут ли строиться дополнительные студенческие столовые с приемлемыми ценами?

Михаил Титенков: За последнее время в развитии общественного общепита сделано очень много. Зайдите на территорию БНТУ, БАТУ и посмотрите, какие там студенческие столовые. Кстати, и цены там приемлемые.

Город в этом плане прирастает. Как все знают, проект, который реализуется с участием Мингорисполкома, — строительство студенческой деревни. Там будут суперсовременные студенческие столовые, а также рестораны. Студентам будет из чего выбрать.