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Минчанка удостоена титула "Мини-мисс Вселенная"

26 сентября 2006 08:14
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С новым титулом из Греции вернулась на родину минчанка Анастасия Никифорова. На прошедшем в Солониках международном детском конкурсе красоты "Мини-мисс Вселенная" 14-летняя девушка завоевала корону победительницы.Отметим, за плечами юной минчанки уже не один конкурс. В копилке ее наград титул "Мини-мисс Талант", "Мини-мисс Совершенство", а также "Лицо года 2006". По мнению педагогов, конкурсные вершины покоряются девушке благодаря трудолюбию и упорству.
# общество # Конкурсы красоты

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