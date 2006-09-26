Минчанка удостоена титула "Мини-мисс Вселенная"

С новым титулом из Греции вернулась на родину минчанка Анастасия Никифорова. На прошедшем в Солониках международном детском конкурсе красоты "Мини-мисс Вселенная" 14-летняя девушка завоевала корону победительницы.Отметим, за плечами юной минчанки уже не один конкурс. В копилке ее наград титул "Мини-мисс Талант", "Мини-мисс Совершенство", а также "Лицо года 2006". По мнению педагогов, конкурсные вершины покоряются девушке благодаря трудолюбию и упорству.