Гостиница "Европа": новый взгляд на Минск

Старое название и новая жизнь. Гостиница "Европа" спустя более полувека вернулась практически на прежнее место строительства. Её новая жизнь начнётся только в начале 2007 года.

:В этих серых стенах пока ещё с трудом угадывается интерьер номеров будущего пятизвёздочного отеля <Европа>. Но одна комната готова принять постояльцев хоть сейчас, не смотря на продолжающееся строительство. Правда, интерьер номера будет меняться ещё неоднократно. Это эталон, образец того, как будут выглядеть в будущем апартаменты отеля "Европа". Здесь вся мебель - эксклюзивная. Заказчики сразу условились с изготовителями, что предметы интерьера, созданные специально для "Европы", нигде и никогда не появятся в продаже.

В "Европе" будет 68 гостиничных номеров - люксы, полулюксы и одноместные номера. Помимо этого, здесь разместится целый комплекс сопутствующих услуг - рецепция, рестораны, ночной клуб, банкетный зал, кафе, зал переговоров, спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и сауной.

Одно из основных отличий "Европы" от всех белорусских гостиниц предыдущего поколения - архи умное строение здания. Подобных проектов в нашей стране ещё не осуществлялось. Если помните, в гостинице "Европа" до войны был построен первый в Беларуси лифт. Теперь в отеле будут первые в стране панорамные лифты, полностью прозрачные, которые послужат не только средством передвижения между этажами, но и обзорной кабинкой. Еще одно чудо в отеле "Европа" - светомузыкальная установка - витраж, изображения на котором будут всё время меняться.

С крыши гостиницы "Европа" открывается прекрасный вид во все направления центра города. И на соседние дома тоже. Возможно поэтому крыши соседних зданий теперь чистят с завидной регулярностью.