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Белорусы первыми в мире будут изучать тропосферу в Антарктиде

25 сентября 2006 14:15
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Национальная Академия наук разрабатывает приборы дистанционного мониторинга верхних слоев атмосферы. Приборы будут работать по принципу радара и позволят фиксировать малейшие изменения климата, а также исследовать процесс глобального потепления в полярном регионе. Аналогичные установки, только упрощенные, институт физики имени Стапанова уже имеет на крыше здания своего учреждения. Белорусскую экспериментальную станцию в Антарктиде планируется открыть уже в будущем году, в 14 километрах от российской станции <Молодежная>. В настоящее время белорусскими учеными ведутся переговоры о сотрудничестве с коллегами из России и других государств.
# общество # Антарктида

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