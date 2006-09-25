Белорусы первыми в мире будут изучать тропосферу в Антарктиде

Национальная Академия наук разрабатывает приборы дистанционного мониторинга верхних слоев атмосферы. Приборы будут работать по принципу радара и позволят фиксировать малейшие изменения климата, а также исследовать процесс глобального потепления в полярном регионе. Аналогичные установки, только упрощенные, институт физики имени Стапанова уже имеет на крыше здания своего учреждения. Белорусскую экспериментальную станцию в Антарктиде планируется открыть уже в будущем году, в 14 километрах от российской станции <Молодежная>. В настоящее время белорусскими учеными ведутся переговоры о сотрудничестве с коллегами из России и других государств.