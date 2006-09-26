У комиссии по прописке Мингорисполкома забот хватает

Около двухсот обращений в месяц рассматривает комиссия по прописке Мингорисполкома. Это вопросы, которые не решаются на уровне районных администраций. Например, когда жилой площади явно недостаточно, а прописка необходима.

Специалисты идут навстречу, если к взрослым детям возвращаются престарелые родители, до этого жившие за пределами Беларуси. Сегодня также шла речь и об иностранцах. В месяц комиссия обсуждает до 60 таких случаев. Например, многие возвращаются в Беларусь из Израиля. Нередки случаи ходатайства о прописке для супругов-иностранцев. Но и с пропиской для белорусских родственников у некоторых минчан также возникают проблемы.

"Сегодня наиболее сложная проблема - прописка в сносимое жилье. В 2003 году был принят план генеральной застройки Минска, и были определены кварталы, подлежащие сносу. Как только народ узнал об этом, пошли валом заявления прописаться в сносимое жилье",- отметил управляющий делами Мингорисполкома Михаил Саванович.