Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»: Если кто-то в команде думает, что ему все гарантировано, то он глубоко ошибается

Главный, хоть пока и промежуточный итог, – лидерство команд из Гомельской области. Прошлогодний серебряный призер – «Юниор», идет третьим.



На неделе мы побывали на матче подопечных Владимира Меленчука с «Раубичами» и убедились: потенциал у минчан есть, просто его нужно реализовать. Та же проблема стоит и перед командой Михаила Васильева. Если в понедельник «Юниор» был ощутимо сильнее (4:2), то вторничный поединок прошел в равной борьбе.



Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

Ребята поняли, что голы забиваются с «пятака», голы забиваются на остроте, на угрозе.



Особенно преуспел в реализации голевых шансов Алексей Шантыка. Именно он открыл счет в середине второго периода, а затем вновь вывел свою команды вперед после того, как Артем Индра сумел восстановить равновесие.



Повели хозяева и со счетом 3:1 – это Никита Мицкевич реализовал численный перевес. «Юниор» же большинство своих шансов в первые 40 минут пустил по ветру.



Всеволод Кашкар, ХК «Юниор»:

Все очень старались, но бывает такое, что игра не идет и все. Но все-таки перебороли эту черту. Мы смогли забить, сравнять и выиграть.



Именно Всеволод Кашкар и открыл погоню в середине заключительной трети. Вообще, на последний период «Юниор» вышел совсем с другим настроем.



Всеволод Кашкар, ХК «Юниор»:

Хорошая была речь тренера. Он подошел, подбодрил. Сами посоветовались в раздевалке. Капитан тоже сказал, что нужно вырывать. Добавили. Все получилось хорошо.



Одни прибавили, другие сдали: таков он – молодежный хоккей. Михаил Бурдейный на 53-й минуте сделал счет равным (3:3) и обеспечил нам горький комментарий тренера хозяев.



Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

Мало бежать – надо еще думать на льду, не трусить, выполнять то тренерское задание, установку на игру, которую дает тренер. А не играть так, как некоторые. Это и было причиной.

Да, «Юность» добавила. Но это было хорошо, только на руку, чтобы они пошли в атаку, а мы бы их «отрезали». И здесь игроки, на которых я рассчитываю в какой-то степени на предстоящем чемпионате мира, показали, что не готовы к этому.



Не проявили себя подопечные Васильева и в серии буллитов. Из шести бросков до цели дошел один – в исполнении юниоровца Всеволода Кашкара. Проиграв дважды, «Раубичи» (читай, юношеская сборная страны) опустились на седьмое место в турнирной таблице, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».



Михаил Васильев, главный тренер ХК «Раубичи»:

У нас есть еще как минимум 10 кандидатов, которые уже были в этой команде. Они достаточно хорошо себя проявили. Те ребята, которые играли сегодня и в «Юности». Поэтому резерв есть. Но, еще раз говорю, если кто-то в команде думает, что ему все гарантировано, то он глубоко ошибается.



Дважды неожиданно оступился в туре лидер – «Металлург». Не воспользовался осечкой соседей и «Гомель», потерявший очки в Гродно. Свое в Новополоцке забрал «Могилев», и дважды в овертаймах выяснили отношения аутсайдеры – «Брест» и «Витебск».



Турнирная таблица на последний, пятый, круг чемпионата закладывает сразу несколько интриг: борьба за первое место, за место в тройке, за пятую позицию и за путевку в плей-офф.