МИД призывает зарубежных партнёров без эмоций разобраться в происходящем в Беларуси
Новости Беларуси. МИД Беларуси призывал зарубежных партнеров объективно и без эмоций разобраться в происходящих в нашей стране событиях, не делая поспешных заявлений. Беларусь готова к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми заинтересованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Готова представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. К слову, о подобных фактах белорусская сторона сообщала еще до выборной кампании и обращалась за содействием, неоднократно предлагая партнерам вместе разобраться в происходящем.
Сегодня МИД Беларуси призывает зарубежных коллег к взвешенному анализу и учету всех позиций. Если информация будет всесторонней, в том числе с учетом официальных данных и оценок тех, кто несет ответственность за ситуацию в стране, она точно будет более полной и профессиональной.