МИД призывает зарубежных партнёров без эмоций разобраться в происходящем в Беларуси

Новости Беларуси. МИД Беларуси призывал зарубежных партнеров объективно и без эмоций разобраться в происходящих в нашей стране событиях, не делая поспешных заявлений. Беларусь готова к конструктивному, а главное – объективному диалогу по этой теме со всеми заинтересованными, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Готова представить конкретные неопровержимые факты, раскрывающие подоплеку нынешних событий, в том числе и о вмешательстве из-за рубежа. К слову, о подобных фактах белорусская сторона сообщала еще до выборной кампании и обращалась за содействием, неоднократно предлагая партнерам вместе разобраться в происходящем.