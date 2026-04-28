Международный форум деловых контактов стартовал в Бресте

Центром деловой активности страны сегодня, 28 апреля, становится Брест. Город принимает Международный форум деловых контактов. Судя по числу зарубежных представителей, которые прибыли для участия в нем – интерес к сотрудничеству огромный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фундамент успешного развития государства – сильная экономика и ее прежде всего необходимо развивать в регионах – подчеркивает Президент Беларуси. В том, что Брест – территория успеха – сегодня зарубежным партнерам продемонстрируют организаторы форума. Его программа охватывает ключевые сферы экономики и социального развития.

В областной центр съехались более 100 представителей из разных стран – Китая, Вьетнама, Зимбабве, Судана, Нигерии, Индонезии, Индии. Присоединятся к переговорам и руководители ряда дипломатических представительств в нашей стране, делегации официальных и деловых кругов. Одна из ключевых задач – развитие контактов Брестской области для диверсификации рынков сбыта продукции. Форум открывает пленарное заседание, главная тема которого – стратегия развития Брестской области и перспектива международной кооперации. Итогом станет подписание целого ряда двусторонних документов о сотрудничестве. Затем обсуждение продолжится уже в узком формате во время тематических секций – по промышленности, туризму и социальному развитию. Инвестиционный потенциал представит свободная экономическая зона «Брест», также гостей познакомят с возможностями для бизнеса в Пинске и Барановичах. Особую ставку организаторы делают на расширение туристических потоков из стран дальней дуги. Запланировано проведение контактно-кооперационной биржи, где участники проведут серию адресных двусторонних встреч.

Хон Кивен Мутимбаньока, заместитель министра по делам женщин, общин, развитию малых и средних предприятий (Зимбабве):

Зимбабве и Беларусь имеют очень хорошее сотрудничество. Договоренности об этом достигнуты на уровне наших глав государств. Мы с радостью приняли приглашение на этот форум и привезли в обширные деловые круги, чтобы найти точки роста. Мы хотим работать с белорусским бизнесом.