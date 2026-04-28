Бухгалтер из Могилева завладела 268 тыс. рублей компании

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Могилева. По данным следствия, женщине инкриминируется хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный бухгалтер одного из предприятий с января 2023-го по декабрь 2025 года обеспечивала необоснованное перечисление денег организации на свой личный счет. Общая сумма превысила 268 тысяч рублей. Полученные средства женщина тратила на онлайн-казино.
Алексей Киселев, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:
Согласно заключению эксперта, у нее установлена патологическая склонность к азартным играм. В ходе предварительного расследования, причиненный организации ущерб она возместила частично, на сумму свыше 80 тысяч рублей. После изучения материалов уголовного дела в прокуратуре Могилевской области пришли к выводу об обоснованности обвинения в полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, согласились с квалификацией действий обвиняемой по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса.
К обвиняемой применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Прокурор, направляя дело в суд, оставил ее без изменения.