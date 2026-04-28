Бухгалтер из Могилева завладела 268 тыс. рублей компании

Прокуратура Могилевской области направила в суд уголовное дело в отношении 42-летней жительницы Могилева. По данным следствия, женщине инкриминируется хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главный бухгалтер одного из предприятий с января 2023-го по декабрь 2025 года обеспечивала необоснованное перечисление денег организации на свой личный счет. Общая сумма превысила 268 тысяч рублей. Полученные средства женщина тратила на онлайн-казино.