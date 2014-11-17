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Международный день студентов отмечают 17 ноября: история праздника

17 ноября 2014 11:07
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Новости Беларуси. Международный день студентов отмечают 17 ноября в Беларуси. Он был учрежден в 1941 году в Лондоне на международной встрече студентов, боровшихся против фашизма, а установлен в память студентов Чехословакии - героев Сопротивления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь занимает самые высокие позиции в мире по охвату молодежи высшим образованием. В нашей стране почти каждый пятый молодой человек - студент. Кстати, численность представительниц прекрасного пола в студенческой среде преобладает: на 10 юношей приходится 14 девушек.

# общество # Студенты

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