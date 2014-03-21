Мемориальную доску, посвященную герою Павлу Бекоеву, открыли в минской гимназии № 50

Новости Беларуси. Ничто не забыто, никто не забыт. Мемориальную доску, посвященную герою Павлу Бекоеву, открыли 21 марта в минской гимназии № 50. Это дань памяти высоким поступкам, полной самоотверженности и глубокому патриотизму. Почетными гостями мероприятия стали отец и сын павшего солдата.

Биографию капитана Бекоева, героически погибшего на войне в Афганистане, знает каждый ученик гимназии. Когда-то будущий воин-интернационалист с успехом закончил это учреждение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Бекоев, отец Павла Бекоева:

Это знаменательный день сегодня – увековечивание памяти тех, кто, выполняя воинский долг, там, в далеком Афганистане, ушел в небытие, оставив нам вечную память и вечную скорбь. Но вместе с тем это наша гордость.

Ученица гимназии № 50 Минска:

Я считаю, что это событие очень важно, для нашей гимназии в особенности. Потому что наши младшие дети, они же наши друзья по большей части, они будут знать нашу историю (я считаю, что это очень важно) и ценить то, что было.