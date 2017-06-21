Марш реконструкторов: в Бресте воссоздали последний мирный день 1941 года

Новости Беларуси. В Бресте вспоминают последний мирный день 1941 года. 76 лет назад город первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. 21 июня здесь парадом реконструкторов начался военно-исторический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Участники прошли по главным улицам города-героя. Петр Бутрим, СТВ:

Сложно себе представить, но 21 июня 76 лет назад по этим улицам все еще непринужденно прогуливались и даже не думали о войне. Сегодня же здесь пестрит военная форма и шумит техника. Все это – дань памяти событиям, которые оставили самый кровавый след в нашей истории.

Марш реконструкторов на пути из полевого лагеря Брестской крепости сюда, в центр города, собрал несколько сотен участников. Строевые песни, военное обмундирование того времени и быт – в лагере реконструкторов все как в далеком 1941. Помимо белорусов здесь представители десятка стран – соседних России, Украины, Польши, далеких Китая и Японии. Впервые в Брестскую Крепость приехали и реконструкторы из Чехии.

Людвиг Копечек, участник военно-исторического слета (Чехия):

Мою родину Чехословакию освободила Красная Армия. На нашей земле погибли 150 тысяч красноармейцев. Это большое число должно напоминать героизм этих людей, потому что они воевали за мою землю и погибли за мою землю. Военно-историческое действо постепенно переместилось на самую оживленную улицу города. Именно здесь воссоздали настроение последнего предвоенного мирного дня – офицеры, дамы одетые по моде 40-х, довоенные мотивы.