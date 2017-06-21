Марш реконструкторов: в Бресте воссоздали последний мирный день 1941 года
Новости Беларуси. В Бресте вспоминают последний мирный день 1941 года. 76 лет назад город первым принял на себя удар немецко-фашистских захватчиков. 21 июня здесь парадом реконструкторов начался военно-исторический фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участники прошли по главным улицам города-героя.
Петр Бутрим, СТВ:
Сложно себе представить, но 21 июня 76 лет назад по этим улицам все еще непринужденно прогуливались и даже не думали о войне. Сегодня же здесь пестрит военная форма и шумит техника. Все это – дань памяти событиям, которые оставили самый кровавый след в нашей истории.
Марш реконструкторов на пути из полевого лагеря Брестской крепости сюда, в центр города, собрал несколько сотен участников.
Строевые песни, военное обмундирование того времени и быт – в лагере реконструкторов все как в далеком 1941. Помимо белорусов здесь представители десятка стран – соседних России, Украины, Польши, далеких Китая и Японии. Впервые в Брестскую Крепость приехали и реконструкторы из Чехии.
Людвиг Копечек, участник военно-исторического слета (Чехия):
Мою родину Чехословакию освободила Красная Армия.
На нашей земле погибли 150 тысяч красноармейцев.
Это большое число должно напоминать героизм этих людей, потому что они воевали за мою землю и погибли за мою землю.
Военно-историческое действо постепенно переместилось на самую оживленную улицу города. Именно здесь воссоздали настроение последнего предвоенного мирного дня – офицеры, дамы одетые по моде 40-х, довоенные мотивы.
Виктор Иванов, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ:
Это субботний вечер. Кто-то гуляет с семьями, офицеры с членами своих семей. Проходили танцы, творческие встречи. То же самое, что и сейчас происходит на улице Советской.
В прошлом году наша реконструкция стала лучшим мероприятием в странах СНГ.
Назад в прошлое. Буквально через несколько часов прогремят первые взрывы и выстрелы той войны. К слову, самые трагические ее эпизоды также станут частью дня памяти спустя 76 лет.
Петр Бутрим:
Основные же мероприятия уже непосредственно в Брестской крепости пройдут ночью и на рассвете. Митинг-реквием объединит тысячи неравнодушных.
Там же атмосферу первых мгновений войны в деталях передаст масштабная реконструкция.