Марафон добра в Слуцке – побывали на проекте «Наши дети»
Шествие сказочных героев, интерактивные площадки и новогоднее представление. Благотворительный праздник собрал в Слуцке более 700 школьников со всех уголков Минской области. Это одаренные и талантливые дети, активисты молодежного движения, ребята из многодетных, малообеспеченных семей, сироты и инвалиды. Встреча в таком формате – добрая традиция, проходящая в рамках проекта «Наши дети», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Зима – время новых ожиданий и обязательно исполнения самых сокровенных желаний. Эту пору года в особенности ждут самые маленькие белорусы. Те, кто по-прежнему верит в настоящее новогоднее чудо, которое приходит уже не первый год и по доброй традиции объединяет всех юных мечтателей Минской области в преддверии самого волшебного праздника.
Сегодня ребят удивляла не только погода, подарившая немного долгожданного снега, но и праздничная программа. Например, центр детского творчества превратился в резиденцию самого Деда Мороза. Здесь развернулся небольшой городок креатива и активностей. Можно было создать праздничную открытку, заняться декупажем, а также попасть на новогодний аквагрим.
Мне рисуют снежинку и всякие другие зимние узоры. Потому что это все же символ зимы.
Но самое главное и ответственное задание – отыскать комнату с главным сказочным персонажем Нового года. Честно ответить на все вопросы и загадать то самое желание. Только шепотом и на ухо, чтобы никто не услышал.
Нам со Снегурочкой пришлось очень много потрудиться в этом году, потому что все ребятишки вели себя хорошо, были послушные, хорошо учились в школах.
А на улице ребят ждало еще больше интерактива: ярмарки с самыми атмосферными новогодними товарами, беспроигрышные лотереи, дискотека и фотозоны. А еще развернулись площадки по мотивам рождественских сказок.
Вот у нас «Серебряное копытце», представляем эту сказку. Потому что она не очень часто культивируется. Но все-таки такая своеобразная постановочка, сюжет закручен своеобразный и с великим смыслом.
Свои мероприятия подготовили и экстренные оперативные службы. Ребята могли посидеть в спецтранспорте с включенными маячками, примерить на себе защитную одежду пожарного-спасателя.
Как прошел марафон добра, смотрите в видеоматериале.