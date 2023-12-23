На танке и под залпы орудий! Военный Дед Мороз прибыл в свою резиденцию на «Линии Сталина»

Весело провести время всей семьей и загадать новогоднее желание приглашает Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Сегодня, 23 декабря, здесь открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибытие главного зимнего волшебника ознаменовалось залпами орудий. К своему поместью он подъехал верхом на танке. Дети были в восторге от такого шоу. Каждый гость получил от Деда Мороза подарок.

Кормили оленей, чтобы снега привезти побольше. Видите, постарались. Хоть немножко, но уже принесли снега. Конечно, готовили подарки для наших детей. Возраст детей тоже роли не играет: 5 ему годиков или 50. Все хотят подарков.

Всех поздравляем, будем рады видеть у нас в гостях в резиденции. Взрослых, детей – никто не останется без внимания, всегда всех ждем.