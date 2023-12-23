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На танке и под залпы орудий! Военный Дед Мороз прибыл в свою резиденцию на «Линии Сталина»

23 декабря 2023 16:58
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Весело провести время всей семьей и загадать новогоднее желание приглашает Историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Сегодня, 23 декабря, здесь открылась резиденция Деда Мороза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На танке и под залпы орудий! Военный Дед Мороз прибыл в свою резиденцию на «Линии Сталина»-1

Прибытие главного зимнего волшебника ознаменовалось залпами орудий. К своему поместью он подъехал верхом на танке. Дети были в восторге от такого шоу. Каждый гость получил от Деда Мороза подарок.

На танке и под залпы орудий! Военный Дед Мороз прибыл в свою резиденцию на «Линии Сталина»-4

Кормили оленей, чтобы снега привезти побольше. Видите, постарались. Хоть немножко, но уже принесли снега. Конечно, готовили подарки для наших детей. Возраст детей тоже роли не играет: 5 ему годиков или 50. Все хотят подарков.

Всех поздравляем, будем рады видеть у нас в гостях в резиденции. Взрослых, детей – никто не останется без внимания, всегда всех ждем.

На танке и под залпы орудий! Военный Дед Мороз прибыл в свою резиденцию на «Линии Сталина»-7

Посетителям праздника предложили поучаствовать в разнообразных интерактивах и конкурсах. Была возможность пострелять из пневматической винтовки, покататься на санках и ватрушках.

# Новый год # общество

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