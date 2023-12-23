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В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»

23 декабря 2023 17:08
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Подарить тепло души и праздничное настроение каждому посетителю. В духовно-просветительском центре «Ковчег» открылся православный рождественский фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»-1

Для гостей подготовили творческие встречи, лекции, концерты и мастер-классы. Атмосфера здесь пропитана волшебством. На фестивале работает большая рождественская ярмарка. Свои изделия представляют служители монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Греции, Палестины и Сирии. Те, кто еще не успел купить новогодние подарки для своих друзей и близких, могут найти здесь уникальные иконы, редкие книги, сувениры ручной работы, полезные сладости и домашнюю выпечку.

В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»-4

Монахиня Гликерия, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:
На этом стенде у нас продукты питания, здесь и наши консервы, очень вкусная килька, как в старые добрые времена. Ну и другие виды рыб тоже. Хлебушек тоже наш, все сами печем, пекут наши сестры: и монашествующие, и мирские. Печенье очень вкусное, много постных, булочки. Очень интересные напитки: медовуха, квас. Молочные продукты: творожок, сметана, кефир, молочко – все с наших подворий.

В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»-7

Cамер Вакин, представитель скального монастыря Св. Феклы (Сирия):
Монастырь Святой Феклы считается первым женским монастырем нашего христианства. Он первый. Монастырь – IV век, а гробница – I век. А что в зале от монастыря, самое главные – святыни камни, ее гробница, икона Феклы, масло мира Феклы.

В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»-10

Для юных посетителей подготовили целый этаж активностей. Совсем маленькие гости могут порисовать, посмотреть новогодние спектакли. А ребятам постарше предлагают своими руками сделать новогодние игрушки или сплести фигурку из бисера.

В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»-13

Также каждый посетитель фестиваля может сделать доброе дело. Например, на первом этаже установлена «Добрая елочка», куда можно принести новогодние подарки для детей из Донбасса.

В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»-16

Татьяна Тихонова, руководитель программы рождественского православного фестиваля «Радость»:
Подарки самые разные: от мандаринов до наушников, до машинки, которая включается пультом. У нас есть люди специальные, которые периодически туда ездят, и подарки будут доставлены к Рождеству. Это будет большая радость для детей.

Фестиваль «Радость» продлится по 6 января. От Свято-Духова собора сюда можно добраться бесплатно на специальном автобусе.

# Фестиваль # общество

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