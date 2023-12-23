В Минске стартовал православный рождественский фестиваль «Радость»

Подарить тепло души и праздничное настроение каждому посетителю. В духовно-просветительском центре «Ковчег» открылся православный рождественский фестиваль «Радость», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для гостей подготовили творческие встречи, лекции, концерты и мастер-классы. Атмосфера здесь пропитана волшебством. На фестивале работает большая рождественская ярмарка. Свои изделия представляют служители монастырей и храмов из Беларуси, России, Сербии, Греции, Палестины и Сирии. Те, кто еще не успел купить новогодние подарки для своих друзей и близких, могут найти здесь уникальные иконы, редкие книги, сувениры ручной работы, полезные сладости и домашнюю выпечку.

Монахиня Гликерия, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

На этом стенде у нас продукты питания, здесь и наши консервы, очень вкусная килька, как в старые добрые времена. Ну и другие виды рыб тоже. Хлебушек тоже наш, все сами печем, пекут наши сестры: и монашествующие, и мирские. Печенье очень вкусное, много постных, булочки. Очень интересные напитки: медовуха, квас. Молочные продукты: творожок, сметана, кефир, молочко – все с наших подворий.

Cамер Вакин, представитель скального монастыря Св. Феклы (Сирия):

Монастырь Святой Феклы считается первым женским монастырем нашего христианства. Он первый. Монастырь – IV век, а гробница – I век. А что в зале от монастыря, самое главные – святыни камни, ее гробница, икона Феклы, масло мира Феклы.

Для юных посетителей подготовили целый этаж активностей. Совсем маленькие гости могут порисовать, посмотреть новогодние спектакли. А ребятам постарше предлагают своими руками сделать новогодние игрушки или сплести фигурку из бисера.

Также каждый посетитель фестиваля может сделать доброе дело. Например, на первом этаже установлена «Добрая елочка», куда можно принести новогодние подарки для детей из Донбасса.