Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера. В Минске аттестаты получат более 10 тысяч школьников

Новости Беларуси. Более 10 тысяч столичных 11-классников 10 июня попрощаются со школой. Старт выпускных вечеров – в 20:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Более 10 тысяч столичных 11-классников 10 июня попрощаются со школой. Старт выпускных вечеров – в 20:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Официальная часть начнется с вручения аттестатов. После – культурно-развлекательная программа, которая продлится до самого утра. Это дискотека, квесты и интеллектуальные игры.
Сценарии разрабатывали в каждой школе самостоятельно с учетом пожеланий детей и родителей. Кстати, во многих учреждениях образования угощение готовит Комбинат школьного питания. Традиционно праздник завершится совместной встречей рассвета.