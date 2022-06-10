Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера. В Минске аттестаты получат более 10 тысяч школьников

Новости Беларуси. Более 10 тысяч столичных 11-классников 10 июня попрощаются со школой. Старт выпускных вечеров – в 20:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Официальная часть начнется с вручения аттестатов. После – культурно-развлекательная программа, которая продлится до самого утра. Это дискотека, квесты и интеллектуальные игры.