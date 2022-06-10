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Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера. В Минске аттестаты получат более 10 тысяч школьников

10 июня 2022 13:54
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Новости Беларуси. Более 10 тысяч столичных 11-классников 10 июня попрощаются со школой. Старт выпускных вечеров – в 20:00, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера. В Минске аттестаты получат более 10 тысяч школьников-1

Официальная часть начнется с вручения аттестатов. После – культурно-развлекательная программа, которая продлится до самого утра. Это дискотека, квесты и интеллектуальные игры.  

Сегодня по всей стране пройдут выпускные вечера. В Минске аттестаты получат более 10 тысяч школьников-4

Сценарии разрабатывали в каждой школе самостоятельно с учетом пожеланий детей и родителей. Кстати, во многих учреждениях образования угощение готовит Комбинат школьного питания. Традиционно праздник завершится совместной встречей рассвета.  

# Выпускной # общество # Фотофакт

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