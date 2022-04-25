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Майские праздники. В начале месяца белорусы смогут отдохнуть больше, чем обычно

25 апреля 2022 06:58
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Новости Беларуси. Нынешняя неделя станет началом маленького отпуска для белорусов. Многие в начале мая смогут отдохнуть больше, чем обычно – рабочие дни будут перенесены. Правда, за некоторые из них, как сообщили в Минтруда и соцзащиты, все же придется отработать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Майские праздники. В начале месяца белорусы смогут отдохнуть больше, чем обычно-1

Суббота и воскресенье (30 апреля и 1 мая) – традиционные выходные, а следом за ними нас ждут еще два свободных от работы дня. Трудовой понедельник 2 мая переносится на субботу 14-го. Итого жителей страны ждет серия из четырех выходных дней. Но это не единственный продолжительный перерыв в трудовых буднях предстоящего месяца. Уже с 7 по 9 мая белорусы смогут вновь отдохнуть в течение трех дней по случаю праздника. Страна отметит День Победы.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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