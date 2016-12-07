Любой посетитель – в роли ремесленника: первая общественная мастерская начала работу в Беларуси

Новости Беларуси. Первая общественная мастерская начала работу в Беларуси. Здесь есть все необходимое для творчества: гончарный круг, краски, оборудование для обработки кожи, инструменты для резьбы по камню и дереву.

Эта площадка пока единственная в стране. Здесь уже проводят мастер-классы и обучают маленьких ремесленников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алеся Козич, организатор открытой мастерской:

Я, например, керамист. И мне нужна мастерская. Я прихожу и пользуюсь гончарным кругом, я пользуюсь печкой. Закупать это достаточно дорого, можно придти к нам и поработать, как минимум попробовать сможет ли человек как-то развиться в этой области.