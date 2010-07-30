Лукашенко совершает рабочую поездку по Минской области

Разумеется, первым был вопрос самый насущный — о ходе уборочной кампании. Александра Лукашенко, в частности, встретил губернатор Минской области, который рассказал о намолоте — он достаточно неплохой — и о том, как выполняются социально-экономические показатели.

Александра Лукашенко встретили воспитанники лагеря «Зубренок» — они подготовили к приезду Президента очень широкую программу.

Работает здесь и площадь Дружбы, и площадь Торжеств, и даже сладкий уголок «Купляйце беларускае!». Ожидается также парад барабанщиков, музыкально-культурная программа и даже демонстрация одежды, которую сшили дети.

Но все это станет предисловием к ежегодной военно-спортивной игре «Патриот», открыть которую участники намерены предложить Александру Лукашенко.

Вожатые лагеря говорят, что эта игра воспитывает не только силу, мужество и решительность, но и любовь к родному краю и истории. Кстати, истории самой этой игры уже 4 года.

Светлана Трахимович, заместитель директора по воспитательной работе НДООЦ «Зубренок»:

В исторической части ребята проходят интерактивную экскурсию дорогами мужества. Этот исторический маршрут расположен по береговой линии территории «Зубренка». Маршрут интересный, уникальный, потому что разработан педагогами и поисковым отрядом «Зубренка», а также основан на реальных событиях, которые происходили на территории Нарочанского края.

Надежда Онуфриева, директор НДООЦ «Зубренок»:

Четыре года назад родилась традиция проведения совместных военно-патриотических игр с Комитетом госбезопасности. Инициативу проявили офицеры, ветераны Комитета госбезопасности. Акция так и называлась «Офицеры КГБ — детям».

Что касается военно-патриотических игр, то проводим их самостоятельно на протяжении 40 лет в каждую смену. Это любимое детское занятие. Играют и мальчишки, и девчонки. Существуют разные варианты игры.

Кстати, стоит пояснить, почему именно этот лагерь посещает глава государства. Во-первых, «Зубренок» — это самое популярное место отдыха среди детей и молодежи, причем, разных стран. Его называют «белорусским Артеком». Еще в советские времена он был в рейтинге самых отличных мест отдыха. В свое время Александр Лукашенко давал ряд поручений не просто по сохранению «Зубренка», но и по его активному развитию.

Удалось сделать многое. Летом здесь отдыхает более 1000 ребят. Для них — 6-разовое питание, бассейн, сауна, кинотеатр, спортзалы, компьютерный клуб и даже собственный театр. На базе библиотеки создан интеллектуальный клуб. И все это дополняют красивые живописные места Нарочанского края.

Ну и, конечно, лучше чем дети о своем лагере никто не скажет.

Мария Говязина, школьница (Россия):

Здесь очень много песен. Мы о «Зубренке» всегда помним, вспоминаем весь год. Я здесь второй раз. Я приехала из России. «Зубренок» стал для меня как дом родной, поэтому очень хочется сюда ездить.

Екатерина Юдилевич, школьница (Беларусь):

Мне здесь всё очень нравится. Мне нравится, например, Бобровая хатка, бассейн, что здесь есть озеро. Очень большой корпус у нас. Много всяких интересных занятий, проектов.

Вообще, этот вечер обещает быть очень интересным. Как рассказали нам (съемочной группе телеканала СТВ — ред.), ожидается даже показательное выступление группы «Альфа» со спасением настоящих заложников. Ну и, конечно, костер до небес.