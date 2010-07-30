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В Англии ушла с молотка вставная челюсть Уинстона Черчилля

30 июля 2010 08:03
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Протез с золотым мостом продали втрое дороже, чем предполагали — почти за 25 тысяч долларов. Уникальность лота заключалась в том, что дантисту при изготовлении протеза для Черчилля удалось сохранить знаменитый дефект дикции политика. Один из лучших ораторов XX века с детства сильно шепелявил. Однако это не только не мешало его блестящим выступлениям, но даже стало его отличительной чертой. К слову, за искусную работу врач был посвящен в рыцари британской короны.
# общество # Фотофакт

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