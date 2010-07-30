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Белорусский каравай весит 3 млн 715 тысяч тонн

30 июля 2010 08:16
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Грозовой фронт покинул Беларусь. Синоптики обещают теплую, солнечную, практически без осадков погоду. Комбайны с самого раннего утра вышли в поля, темпы уборочной снова растут.

Белорусский каравай весит 3 миллиона 715 тысяч тонн. Аграрии убрали практически половину посевных площадей.

В лидерах — Минщина. На счету хлеборобов — 815 тысяч тонн зерна нового урожая.

Почти вровень идут Могилевская и Гомельская области. К слову, Костюковичский район Могилевщины первым в стране завершил уборку зерновых. Гроднеский регион догоняет по намолоту Брестский. К полумиллионному рубежу приближаются витебские аграрии. И первые комбайнеры-тысячники хозяйств Витебской области получат сегодня дипломы и денежные премии прямо в поле.

# общество

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