Белорусский каравай весит 3 млн 715 тысяч тонн

Грозовой фронт покинул Беларусь. Синоптики обещают теплую, солнечную, практически без осадков погоду. Комбайны с самого раннего утра вышли в поля, темпы уборочной снова растут.

Белорусский каравай весит 3 миллиона 715 тысяч тонн. Аграрии убрали практически половину посевных площадей.

В лидерах — Минщина. На счету хлеборобов — 815 тысяч тонн зерна нового урожая.

Почти вровень идут Могилевская и Гомельская области. К слову, Костюковичский район Могилевщины первым в стране завершил уборку зерновых. Гроднеский регион догоняет по намолоту Брестский. К полумиллионному рубежу приближаются витебские аграрии. И первые комбайнеры-тысячники хозяйств Витебской области получат сегодня дипломы и денежные премии прямо в поле.