В Могилеве зарплату «в конвертах» получали работники агентства недвижимости

В Могилеве выявили незаконную схему работы одного из агентств недвижимости. Об этом сообщают в официальном Telegram-канале Комитета госконтроля Беларуси.

По данным ведомства, руководство принимало оплату наличными без учета и чеков, часть договоров не регистрировалась, а некоторые формально расторгались, хотя услуги продолжали оказываться. Это позволяло скрывать доходы и выплачивать зарплаты «в конвертах».

Ущерб в виде неуплаченных налогов и взносов составил около 300 тыс. рублей и был возмещен. В отношении директора возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в крупном размере.

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