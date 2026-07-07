Святыня сохранилась почти в первозданном виде! История «белого» костела святого Михаила Архангела в Ивенце

На туристической карте Воложинщины этот духовный центр занимает почетное место. Словно грациозная птица, он парит над всем Ивенцом. Храм святого Михаила Архангела, он же Белый костел, жемчужина Виленского барокко. Трехнефная базилика в виде латинского креста. Фасад украшен двумя изящными многоярусными башнями, а по центру сияет герб францисканцев и слова «Мир и благо».

Анастасия Макеева, корреспондент:

Прямо за нами находится монастырь францисканцев. Расскажите, что отличает именно францисканцев?