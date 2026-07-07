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Святыня сохранилась почти в первозданном виде! История «белого» костела святого Михаила Архангела в Ивенце

07 июля 2026 10:00
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На туристической карте Воложинщины этот духовный центр занимает почетное место. Словно грациозная птица, он парит над всем Ивенцом. Храм святого Михаила Архангела, он же Белый костел, жемчужина Виленского барокко. Трехнефная базилика в виде латинского креста. Фасад украшен двумя изящными многоярусными башнями, а по центру сияет герб францисканцев и слова «Мир и благо». 

Анастасия Макеева, корреспондент:
Прямо за нами находится монастырь францисканцев. Расскажите, что отличает именно францисканцев? 

Святыня сохранилась почти в первозданном виде! История «белого» костела святого Михаила Архангела в Ивенце-2

Людмила Страчинская, прихожанка костела:
Заснаваў гэты ордэн Францыск Асізскі ў 1203-1209 годзе. Гэта быў незвычайны манах, нават птушкі і зверы яго незвычайна любілі. Для іх самае асноўнае – гэта дабрыня, сціпласць і дапамога бліжнім.

Святыня сохранилась почти в первозданном виде! История «белого» костела святого Михаила Архангела в Ивенце-4

Этот костел – знак живой веры многих поколений ивенчан. История началась в 1702 году, когда минский стольник Теодор Ванькович пригласил сюда францисканцев, выделил им землю и деньги. Изначально монахи возвели деревянный храм, а затем начали строить монастырские здания в камне. Над величественным костелом трудились с 1740 по 1749 годы. Автором великолепного проекта стал местный монах Чехович. Строители укрепили холм булыжником и даже изменили русло реки Волмы, чтобы во время паводков не случилось беды. Судьба храма оказалась непростой. Благо, он сохранился для потомков практически в первоначальном облике. 

Подробности в видео.

# История # Туризм

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