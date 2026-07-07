Святыня сохранилась почти в первозданном виде! История «белого» костела святого Михаила Архангела в Ивенце
На туристической карте Воложинщины этот духовный центр занимает почетное место. Словно грациозная птица, он парит над всем Ивенцом. Храм святого Михаила Архангела, он же Белый костел, жемчужина Виленского барокко. Трехнефная базилика в виде латинского креста. Фасад украшен двумя изящными многоярусными башнями, а по центру сияет герб францисканцев и слова «Мир и благо».
Анастасия Макеева, корреспондент:
Прямо за нами находится монастырь францисканцев. Расскажите, что отличает именно францисканцев?
Людмила Страчинская, прихожанка костела:
Заснаваў гэты ордэн Францыск Асізскі ў 1203-1209 годзе. Гэта быў незвычайны манах, нават птушкі і зверы яго незвычайна любілі. Для іх самае асноўнае – гэта дабрыня, сціпласць і дапамога бліжнім.
Этот костел – знак живой веры многих поколений ивенчан. История началась в 1702 году, когда минский стольник Теодор Ванькович пригласил сюда францисканцев, выделил им землю и деньги. Изначально монахи возвели деревянный храм, а затем начали строить монастырские здания в камне. Над величественным костелом трудились с 1740 по 1749 годы. Автором великолепного проекта стал местный монах Чехович. Строители укрепили холм булыжником и даже изменили русло реки Волмы, чтобы во время паводков не случилось беды. Судьба храма оказалась непростой. Благо, он сохранился для потомков практически в первоначальном облике.
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