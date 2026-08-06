Чем опасен кариес? Стоматолог рассказала о возможных осложнениях

Часто мы недооцениваем кариес и откладываем визит к стоматологу до тех пор, пока не заболит. Однако кариес – это не просто разрушенный зуб, а настоящая колония бактерий, которые живут, размножаются и выделяют токсины прямо у вас во рту, эти токсины не сидят на месте.

Наталья Грицкевич, стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Одна из самых очевидных болезней, которая может вызвать кариес и его осложнения, это заболевания гайморовой пазухи. Дело в том, что корни верхних жевательных зубов очень часто прилегают к гайморовой пазухе или даже выстоят в нее. Восполнение, которое возникает на корнях может вызвать гайморит. К сожалению, это является хроническим, обостряется только в ночь под Новый год или за границей. Поэтому необходимо своевременно делать 3D-снимки, чтобы исключить воспаление на верхушках корней зубов.

Есть прямая связь между хроническими инфекциями полости рта и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Бактерии могут оседать на клапанах сердца, вызывая воспаление.

Наталья Грицкевич:

Эндокардиты, поражение клапанов. Они все вызваны перекрестной инфекцией. И заболевания десен, а также осложнения кариеса могут вызывать воспаления сердечных и околосердечных тканей. Заболевания зубов также могут приводить к поражениям суставов и почек за счет аутоиммунного компонента. Поэтому так важно следить за хорошим состоянием ротовой полости.

Мы часто не задумываемся, что процесс пищеварения начинается во рту. Если зуб болит или разрушен, мы начинаем жевать как-нибудь на одной стороне или глотаем плохо прожеванную пищу. Это прямой путь к гастритам и язве.

Наталья Грицкевич:

Воспаление десен часто связывают с преждевременными родами. Поэтому беременным так важно санировать полость рта до того, как наступят сроки, когда что-то угрожает жизни плода. Для того чтобы избежать системных осложнений и быть здоровым человеком, необходимо регулярно обследоваться у стоматолога. Проводить дополнительную диагностику в случае, если это рекомендовано доктором, и беречь свои зубки.

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