Хочешь ты не хочешь, а тебе дадут нагрузочку – Лазуткин о практике укрупнения в Беларуси

Андрей Лазуткин, политолог:

Сегодня идет практика укрупнения. Было сказано про сельхозобъединение, когда вот проблемные пристегивают к более нормальным. Где-то это работает, а где-то получается, что у вас было одно хозяйство хорошее, а второе проблемное, а станет два проблемных или в лучшем случае два средних. Такое тоже бывает. Сегодня как бы частник, он тоже не сильно горит желанием брать на себя вот эти вот проблемные активы. Но это наша социальная модель. Хочешь ты, не хочешь, а тебе дадут нагрузочку. Ты зарабатываешь на нашем рынке белорусском, где, смотрите, торговля постоянно в плюсе, а производство и сельское хозяйство все время в минусе. То есть мы там чуть что, сразу начинаем искать деньги какие-то. Ну как так? То есть мы для людей держим закупочные низкие цены, потом получаем продукт. А сеть, которая продает этот продукт, она получает какие-то огромные доходы. Про Майами там прозвучало, про людей, которые выехали. Так это про торговлю нашу, которая в принципе получает, как монополия на рынке, дешевые продукты. Они говорят: вот мы купим молоко, но по самой низкой цене.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вы такие успешные не потому, что вы такие гениальные предприниматели, а потому, что вам государство льготы дает.

Андрей Лазуткин:

Вам дали вырасти, укрепиться в свое время. Помните, у нас на каждой остановке в Минске, не знаю, ларек стоял такой. Потом в пользу торговых сетей ларьки эти прикрыли. Торговые сети укрупнились. Вот сегодня у нас есть торговля, которая худо-бедно все это регулирует. Но вы получили рыночную власть начали диктовать производителям свои закупочные цены. То есть вы продаете дороже, потом это все. А в итоге сельское хозяйство, которое вам там какие-то гроши последние, да это все поставляет, оно ничего не зарабатывает. Поэтому президент это тоже очень напрягает. Говорит: вот 150 тысяч кто-то зарплату получает. Это зарплата, которая перекачивается, по сути, из нашего производства. Это не потому, что сеть-то классно сработала. У них низкие цены, закупочные. То есть они навязывают эти низкие цены нашим производителям, продают дороже нашим потребителям. Потому что у вас большая рыночная доля.

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