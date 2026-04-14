В БГПУ студенты создают игрушки будущего! Побывали в студенческой научно-исследовательской лаборатории

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка студенты не просто учатся. Они создают игрушки будущего в рамках студенческой научно-исследовательской лаборатории. Так, команда единомышленников разработала серию игровых боксов для дошкольников. Один знакомит детей с Беларусью, другой – с космосом. Все это своими руками.

Евгения Варанецкая-Лосик, доцент кафедры общей и дошкольной педагогики БГПУ имени Максима Танка:

Наша лаборатория занимается вопросами гражданско-патриотического воспитания и поликультурного воспитания детей дошкольного возраста, разрабатываем методики, которые позволяют в доступной форме познакомить с достопримечательностями Беларуси, познакомить с различными брендами тяжелой промышленности, легкой промышленности. Они самостоятельно под ключ разрабатывают проекты, в квесте «Познай Беларусь» идея была моя, нашлась команда студентов, которые захотели подключиться и реализовать этот проект.

Получился настоящий квест с картой, станциями и даже элементами программирования. Каждый бокс включает сценарий и все необходимые атрибуты. Дети знакомятся со страной, ее достопримечательностями, брендами косметики, сладостей и промышленности.