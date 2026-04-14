Прямой эфир

В БГПУ студенты создают игрушки будущего! Побывали в студенческой научно-исследовательской лаборатории

14 апреля 2026 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Белорусском государственном педагогическом университете имени Максима Танка студенты не просто учатся. Они создают игрушки будущего в рамках студенческой научно-исследовательской лаборатории. Так, команда единомышленников разработала серию игровых боксов для дошкольников. Один знакомит детей с Беларусью, другой – с космосом. Все это своими руками. 

В БГПУ студенты создают игрушки будущего! Побывали в студенческой научно-исследовательской лаборатории-2

Евгения Варанецкая-Лосик, доцент кафедры общей и дошкольной педагогики БГПУ имени Максима Танка:
Наша лаборатория занимается вопросами гражданско-патриотического воспитания и поликультурного воспитания детей дошкольного возраста, разрабатываем методики, которые позволяют в доступной форме познакомить с достопримечательностями Беларуси, познакомить с различными брендами тяжелой промышленности, легкой промышленности. Они самостоятельно под ключ разрабатывают проекты, в квесте «Познай Беларусь» идея была моя, нашлась команда студентов, которые захотели подключиться и реализовать этот проект. 

Получился настоящий квест с картой, станциями и даже элементами программирования. Каждый бокс включает сценарий и все необходимые атрибуты. Дети знакомятся со страной, ее достопримечательностями, брендами косметики, сладостей и промышленности. 

Подробности в видео.

# Образование # Образование в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Ее миссия – сохранить природу! Пообщались с белоруской, которая уже 40 лет работает в лесничестве
14 апреля 2026 09:56

Ее миссия – сохранить природу! Пообщались с белоруской, которая уже 40 лет работает в лесничестве

В каких продуктах содержится много клетчатки? Нутрициолог поделилась списком
14 апреля 2026 08:08

В каких продуктах содержится много клетчатки? Нутрициолог поделилась списком

Рисунки витебских дошколят появятся на информационных листовках
14 апреля 2026 07:48

Рисунки витебских дошколят появятся на информационных листовках