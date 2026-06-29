«Столбцовские электрические сети» напоминают об ответственности за безучетное потребление электроэнергии

С учетом наступления летнего периода специалисты филиала «Столбцовские электрические сети» предприятия «Минскэнерго» в очередной раз напоминают об ответственности за безучетное потребление электроэнергии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нарушителей могут привлечь к административной ответственности и наложению штрафа от 10 до 50 базовых величин. Энергетики Клецкого РЭС на регулярной основе проводят проверки по выявлению и пресечению фактов самовольного, безучетного потребления электроэнергии. Рейдовые проверки проводятся с использованием современных измерительных приборов, позволяющих точно вычислить несанкционированное подключение к электрическим сетям.

Александр Мацуль, главный инженер Клецкого РЭС филиала «Столбцовские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Не составит труда установить факты нарушения работы схем и средств учета электроэнергии, самовольное подключение электроприемников и иные нарушения правил электроснабжения. Поэтому нарушителям уйти от ответственности посредством различных скрытых манипуляций не предоставляется возможным. Любое незаконное вмешательство в работу средств расчетного учета не останется незамеченным.