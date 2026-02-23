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Полковник: войска противовоздушной обороны Беларуси являются гарантом безопасности

23 февраля 2026 09:41
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В студии «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Драгун, начальник факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь, полковник.

Юрий Царев, ведущий:
Расскажите, пожалуйста, про особенности и службы ПВО в нашей стране, и подготовки специалистов. 

Полковник: войска противовоздушной обороны Беларуси являются гарантом безопасности-2

Владимир Драгун, начальник факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь, полковник:
Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь являются гарантом безопасности Республики Беларусь в воздушном пространстве. Наши военнослужащие, грамотно эксплуатируя вооружение, военную и специальную технику, несут круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне, осуществляют обнаружение всех воздушных объектов, их сопровождение, выдачу информации, оповещения на огневые средства, но я рад, 

Тот уровень оснащения, тот уровень внимания со стороны руководства государства, который идет к этому роду войск, войскам противовоздушной обороны, постоянная модернизация, перевооружение. Мы всегда впереди всех по принятию на вооружение новых систем, комплексов. Позволяет нам обнаруживать все, что летает над нашей территорией. 

Подробности в видео

# Вооруженные силы # Вооруженные силы Беларуси # Вооруженные силы Республики Беларусь

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