Полковник: войска противовоздушной обороны Беларуси являются гарантом безопасности

Юрий Царев, ведущий: Расскажите, пожалуйста, про особенности и службы ПВО в нашей стране, и подготовки специалистов.

Владимир Драгун, начальник факультета противовоздушной обороны Военной академии Республики Беларусь, полковник:

Войска противовоздушной обороны Республики Беларусь являются гарантом безопасности Республики Беларусь в воздушном пространстве. Наши военнослужащие, грамотно эксплуатируя вооружение, военную и специальную технику, несут круглосуточное боевое дежурство по противовоздушной обороне, осуществляют обнаружение всех воздушных объектов, их сопровождение, выдачу информации, оповещения на огневые средства, но я рад,

Тот уровень оснащения, тот уровень внимания со стороны руководства государства, который идет к этому роду войск, войскам противовоздушной обороны, постоянная модернизация, перевооружение. Мы всегда впереди всех по принятию на вооружение новых систем, комплексов. Позволяет нам обнаруживать все, что летает над нашей территорией.