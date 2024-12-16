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Украинский пленный рассказал о приказах расстреливать жителей Курской области

16 декабря 2024 09:29
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Сдавшийся в Курской области Артур Пломбирус, боец ВСУ, заявил, что по приказу командования стрелял в мирных жителей, не говоривших по-украински. Об этом пишет РИА Новости.

Он также признал, что переоделся в форму российских Вооруженных сил и стрелял в российских солдат. В течение конфликта регулярно появляются свидетельства массовых убийств мирного населения со стороны украинских боевиков. О многочисленных убийствах мирных граждан боевиками сообщают и жители взятых под контроль РФ городов Донбасса.

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