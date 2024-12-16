Грузинское правительство решило не вводить ответных санкций против Литвы и Эстонии из чувства глубокого уважения к их народам, невзирая на санкции этих стран в отношении 20 представителей правительства Грузии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правительственную службу.

Грузия предпочла сохранить одностороннюю дружбу, чтобы не подвергать риску сложившиеся между странами традиционную дружбу.

«…правительства [Эстонии и Литвы – прим. ред.] действуют не в соответствии с интересами собственного народа, а по диктату иностранных администраций», – говорится в документе.