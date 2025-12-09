Прокуратура арестовала 18-летнего жителя Могилёва за отрицание геноцида белорусского народа

В Беларуси продолжается работа по защите исторической правды. В Могилеве возбуждено уголовное дело против молодого человека, который публично отрицал геноцид белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заместитель прокурора Могилевской области санкционировал заключение под стражу 18‑летнего жителя города.

Дмитрий Прошко, прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:

По материалам уголовного дела, обвиняемый в сентябре 2024 года в мессенджере Telegram в общедоступном чате от лица администратора разместил комментарий, в котором отрицал общеизвестные исторические факты, в частности, планомерное уничтожение немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками населения БССР в годы Великой Отечественной войны, и само существование генерального плана «ОСТ» нацистской Германии.

Действия молодого человека квалифицированы по части 1, статьи 130 со значком 2 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает наказание в виде ареста, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок. Уголовное дело находится в производстве управления Следственного комитета Республики Беларусь по Могилевской области. Заместитель прокурора Могилевской области санкционирует применение названой меры пресечения, исходя из обстоятельств преступления и личности обвиняемого.

Беларусь твердо стоит на защите памяти о жертвах войны и недопустимости искажения исторических фактов. Отрицание геноцида – это не мнение, а преступление против памяти нашего народа.