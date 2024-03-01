Литва закрыла 2 пункта пропуска на границе с Беларусью

Очередной недружественный шаг. Литва с этого дня закрывает еще два пункта пропуска: «Райгардас» и «Лаворишкес». С белорусской стороны им соответствуют КПП «Привалка» и «Котловка». Литовские пограничники уже выставили заграждения и знаки «Въезд запрещен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оформление транспортных средств прекращено на неопределенный срок. Теперь на границе Беларуси и Литвы осталось лишь два действующих перехода «Каменный лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). Но и здесь по решению Вильнюса вводятся ограничения. С этого дня прекращено пешеходное и велосипедное движение. В связи с этим белорусской таможней оперативно приняты меры по увеличению количества сотрудников, работающих в открытых пунктах пропуска. Туда же перенаправлены технические средства таможенного контроля.