Прямой эфир

Литва закрыла 2 пункта пропуска на границе с Беларусью

01 марта 2024 07:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной недружественный шаг. Литва с этого дня закрывает еще два пункта пропуска: «Райгардас» и «Лаворишкес». С белорусской стороны им соответствуют КПП «Привалка» и «Котловка». Литовские пограничники уже выставили заграждения и знаки «Въезд запрещен», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва закрыла 2 пункта пропуска на границе с Беларусью-1

Оформление транспортных средств прекращено на неопределенный срок. Теперь на границе Беларуси и Литвы осталось лишь два действующих перехода «Каменный лог» («Мядининкай») и «Бенякони» («Шальчининкай»). Но и здесь по решению Вильнюса вводятся ограничения. С этого дня прекращено пешеходное и велосипедное движение. В связи с этим белорусской таможней оперативно приняты меры по увеличению количества сотрудников, работающих в открытых пунктах пропуска. Туда же перенаправлены технические средства таможенного контроля.

# Государственная граница Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
К 8 Марта «Белпочта» проведёт праздничную акцию
01 марта 2024 07:35

К 8 Марта «Белпочта» проведёт праздничную акцию

Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности
01 марта 2024 07:19

Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности

Свыше 10 тыс. жилых домов попали под строительную «амнистию» в 2023 году
01 марта 2024 06:45

Свыше 10 тыс. жилых домов попали под строительную «амнистию» в 2023 году