Литовская сторона не справляется с потоком машин, скопившихся на границе

Последствия закрытия Литвой двух пунктов пропуска все больше ощущаются для их же контрольных служб. Огромные очереди выстраиваются перед белорусско-литовской границей. Больше 3 000 автомобилей ожидают въезда в Евросоюз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За последние дни очереди выросли в два раза. Литовское направление остается самым загруженным для грузовиков. Ведь сейчас весь транспорт скапливается возле двух пунктов пропуска вместо шести. Нагрузка возросла на стражей границы, и литовцы с ней сами же не справляются. За прошедшие сутки контрольные службы пункта пропуска «Мядининкай» (с нашей стороны это «Каменный Лог») приняли лишь 72 фуры из 500 возможных. Это всего 14 % от нормы.

С 4 утра вызвали на границу, вот до этого времени сюда доехал. Белорусскую я прошел за 15-20 минут, а остальное время к господам литовцам пытаемся заехать. Мы страдаем. Кто крайний? Водитель! Понимаете. Я тоже подумываю уже перестать ездить на Европу, где-то российскую фирму искать.

Олег Паращенко, начальник таможенного поста «Бенякони»:

Если польская и латвийская сторона принимают 60-70 % от количества транспортных средств, прибывающих из Беларуси, то литовская сторона справляется с потоком лишь на одну треть. Белорусская сторона готова оформлять максимальное количество грузовых автомобилей, если сопредельная сторона будет работать с учетом их возможностей. Смены таможенников белорусских пунктов пропуска увеличены в два раза, также увеличен арсенал технических средств таможенного контроля.