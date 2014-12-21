Лев Новоженов: Минск и Беларусь постоянно присутствуют в моем сознании

Лев Новоженов, журналист, телеведущий:

Минск – это прежде всего моя теща, она белоруска, моя жена, которая тоже белоруска. Это в том числе московская география, топонимика. Это Минское шоссе, возле которого я живу. Это Минская улица, которая тоже есть в Москве, по которой я когда-то очень часто ездил, потому что это был другой наш московский адрес. Поэтому, когда я еду с работы, допустим, я все время вижу эти указатели: «До Минска осталось столько-то». Минск и Беларусь постоянно присутствуют в моем сознании, в подсознании.

Вообще, существует такой стереотип, который все время подтверждается практикой, что минчане, белорусы, белорусы и русские, украинцы, грузины, Минск и Беларусь – это полиэтническое пространство, где множество всяких национальностей. Но мы их всех объединяем словом белорусы, так или иначе. Существует и стереотип, и репутация, и практика, что это очень добрые, хорошие, приветливые и милые люди.

Дорогие белорусы. Любовь, деньги, дети, друзья – чтобы это всегда присутствовало в вашей жизни, в вашем доме. С Новым годом!