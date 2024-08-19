Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию избитых беженцев

Мужчинам была экстренно оказана квалифицированная медицинская помощь. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. По предварительным данным, на территории Латвии беженцы просили помощи. В ответ их избивали в течение 5 часов, применяли электрошокер и натравливали собак.

Вопреки нормам международного права и принципам гуманности, западные пограничники уже не в первый раз демонстрируют жестокость к тем, кто нуждается в убежище и защите. Так, в начале июля и августа этого года латвийские силовики аналогично выбросили на нашу территорию покалеченных беженцев. Один из них погиб.