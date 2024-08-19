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Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию избитых беженцев

19 августа 2024 12:25
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Латвийские силовики покалечили иностранцев и выбросили беженцев на территорию Беларуси. Полоцкие пограничники обнаружили трех избитых граждан Афганистана с сотрясениями мозга, закрытыми переломами и ушибами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию избитых беженцев-2

Мужчинам была экстренно оказана квалифицированная медицинская помощь. Браславским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. По предварительным данным, на территории Латвии беженцы просили помощи. В ответ их избивали в течение 5 часов, применяли электрошокер и натравливали собак.

Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию избитых беженцев-4

И сказали потом, если вы вернетесь, мы убьем вас.

Латвийские силовики выбросили на белорусскую территорию избитых беженцев-6

Вопреки нормам международного права и принципам гуманности, западные пограничники уже не в первый раз демонстрируют жестокость к тем, кто нуждается в убежище и защите. Так, в начале июля и августа этого года латвийские силовики аналогично выбросили на нашу территорию покалеченных беженцев. Один из них погиб.

# Беженцы

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