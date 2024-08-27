Купил для дочки конфеты. Этот минчанин выиграл в «Санте» 30 000 рублей

Александр Стасевич, ведущий:

А сейчас предлагаю посмотреть на счастливчика из Минска, который купил в магазине дочке конфеты и выиграл 30 000 белорусских рублей, став одним из первых главных победителей 17-го тура рекламной игры от сети «Санта». Александр Меженный, ведущий:

Он не одну пачку конфет купил, а две.

– А вот и он – наш второй победитель 17-го тура рекламной игры от «Санты». Ильнур, я вас поздравляю.

– Спасибо. Меня зовут Ильнур, я проживаю в Минске, занимаюсь «умными» домами и видеонаблюдением.

– Для чего мужчины приходят в магазин, даже продовольственный? Чтобы приобрести набор отверток. А вы что приобрели?

– В тот день я купил в магазине «Санта» драже для дочки и вентилятор с карамелью. В магазин «Санта» я хожу почти каждый день, потому что нет времени готовить, я там покупаю себе еду, ребенку игрушки.

– Получается, что это она заработала главный приз – 30 000 рублей.

– Получается, так.

– Как дочку зовут?

– Лиля. Я сначала не поверил, больше поверили мои друзья, которые были со мной рядом. В «Санте» мне всегда нравится хороший ассортимент. «Санта» – это ярко, удобно, вкусно, всегда свежо, лучший персонал.