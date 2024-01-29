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В столице презентовали книгу о Минском гетто на английском языке. Это дневник воспоминаний бывшей узницы

29 января 2024 08:42
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Страницы чудовищной истории Холокоста. В столице презентовали книгу о Минском гетто на английском языке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трудно назвать жизнью такое существование людей. Плач детей, стоны больных, оставленных в одиночестве и без ухода. Так описывает страшные времена в Минском гетто Анна Мачиз. Дневник воспоминаний бывшей узницы, подпольщицы и партизанки впервые увидел свет 9 лет назад. Ценные страницы решили издать и на английском языке.

В столице презентовали книгу о Минском гетто на английском языке. Это дневник воспоминаний бывшей узницы-1

Леонид Цыринский, автор книги:
Я сам эти записки перечитываю, у меня есть и оригиналы. Я каждый раз что-то новое нахожу. Вы представляете, 32 страницы – я сам себе удивляюсь.

В столице презентовали книгу о Минском гетто на английском языке. Это дневник воспоминаний бывшей узницы-4

Артур Лившиц, председатель иудейского религиозного объединения в Беларуси:
В Беларуси порядка миллиона евреев было уничтожено за время Холокоста. Это одна шестая всех уничтоженных. Знать об этом и об этой земле, трагедии, о том, что было здесь, должен весь мир.

В столице презентовали книгу о Минском гетто на английском языке. Это дневник воспоминаний бывшей узницы-7

Минское гетто было одним из самых крупных в Европе. Через него прошло около 120 тысяч евреев, из которых минимум 105 тысяч погибли.

# Великая Отечественная война # общество

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