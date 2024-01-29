Союзную повестку обсудят в ток-шоу «По существу». Какие совместные проекты у стран?

Союзную повестку обсудят сегодня, 29 января, и в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты разовьют в практической плоскости тезисы, озвученные в Санкт-Петербурге. А еще расскажут подробности реализации уникальных совместных проектов: от обороны до космоса.

Беларусь – Россия: путь вместе на георазвилке современного мира, обо что спотыкаемся и как поддерживаем друг друга. Участником дискуссии может стать каждый: со стартом эфира считывайте с экрана своим смартфоном QR-код, он перенаправит вас в чат трансляции на YouTube, где можно оставить вопрос или комментарий. Присоединяйтесь сегодня к ток-шоу «По существу» в 18:30.