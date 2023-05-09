Кто из белорусских солдат защищал Новороссийск? По местам боевой славы прогулялись с историком

Новороссийск. Морской Сталинград, который устоял под натиском десятков тысяч солдат и офицеров, самолетов и танков вермахта. В годы Великой Отечественной войны здесь была важная база Черноморского флота. Гитлер поставил задачу: овладеть всем восточным побережьем Черного моря, в результате чего противник лишится черноморских портов и Черноморского флота.

Смертельная угроза нависла над Новороссийском. Бомбить город фашистская авиация начала уже в первый год войны. В цветущем портовом городе не осталось практически ни одного целого здания. С началом битвы за Кавказ обстрелы усилились. Враг рвался вдоль Черного моря в Закавказье. Последствия выхода в эту область были бы катастрофическими. Немецкие и румынские части 11 сентября 1942 года захватили большинство улиц Новороссийска. Остановить врага удалось только на юго-восточной окраине города. Всю осень и зиму шли ожесточенные бои. Советские войска намертво вцепились в окраины города. Зимой 1943-го советское командование начало готовить десантную операцию. Цель – полностью освободить Новороссийск. В это время зазвучало сталью имя Цезаря Кунникова.

Тамара Юрина, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Новороссийского исторического музея-заповедника:

Отряд под командованием Кунникова шел на семи катерах. Выходили они из Геленджикской бухты. Безлунной ночью подошли к берегу в районе южной окраины Новороссийска, станички и рыбзавода. Вплоть до того места, где сейчас располагается храм на набережной, это и есть место высадки десанта. Несколько групп, тщательно заранее отработавшие свои действия, высаживались одномоментно. И вся высадка заняла всего 2 минуты. В это трудно поверить, но это факт. Случилось это лишь благодаря тому, что Кунников тщательно подготовил свой штурмовой отряд к этим совершенно отчаянным и дерзким действиям.

Через несколько дней моряки и пехотинцы расширили плацдарм и на маленьком пяточке «Малой земли» им пришлось стоять намертво 225 дней. Обстрелы из минометов и артиллерии, авианалеты не прекращались ни на сутки. Море кипело, горы гудели. Тамара Юрина:

Гитлеровская операция «Нептун» потерпела полный крах. Скинуть советский десант в море не удалось. Гитлеровцы перешли к обороне, но ожесточенные бои здесь, у подножия горы Колдун, продолжались до сентября 1943 года. Конечно, гитлеровцы не могли понять, каким образом держатся здесь эти дерзкие парни. Они со свойственной им скрупулезностью посчитали, что всего на защитников «Малой земли» израсходовали 11 эшелонов металла. Если перевести на каждого защитника, то получается, что на каждого из обороняющихся здесь приходилось 1 250 килограммов. Этот памятник стоит в Долине смерти. Он собран из самых настоящих осколков, бомб, мин, снарядов, найденных здесь, у подножья горы Колдун.

Плацдарм «Малая земля» сыграл решающую роль при наступлении советских войск. Оно началось в ночь на 10 сентября 1943-го, а уже 16 сентября над городом взвились красные знамена. Город выстоял, выстояли советские воины. Новороссийску больше ничего не угрожало. 17 680 имен погибших защитников установлены на сегодня. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 21 защитник Новороссийска и «Малой земли» был удостоен звания Героя Советского Союза. Среди них и наши земляки-белорусы.

Тамара Юрина:

В галерее боевой славы на «Малой земле» среди бронзовых портретов героев Советского Союза три белоруса. Леонид Буткевич – один из самых известных снайперов на Северо-Кавказском фронте. Уже к июлю 1943 года на его счету было 315 гитлеровцев. Он лично обучил около сотни ребят владеть снайперской винтовкой. А винтовку, кстати, можно увидеть в музее истории Великой Отечественной войны в Минске. Не забывают здесь и про воздушные сражения советской авиации. Наряду с прославленными мужчинами-летчиками сражались девушки – «ночные ведьмы». Среди них гомельчанка Галина Докудович.

Тамара Юрина:

Белоруска. Она вела дневник, была любимицей всего полка. И в нескольких строчках она выразила свою мечту. Она писала о том, что однажды, когда она наконец-то вернется домой, в день первых и радостных свиданий в Беларуси моей я вспомню небо над Кубанью, фронт и сражения этих дней. Ей не суждено было попасть в родную Беларусь после окончания войны – она погибла весной 1943 года. Погибла недалеко от сюда. В небе над станицей «Крымская». Уже много лет как на дно моря улеглись шквалистые ветра смертельных боев, а горы Новороссийска где-то глубоко внутри себя хранят боль прошедших сражений. И только памятные знаки, бронзовые лица героев-защитников все с новой силой разжигают в наших сердцах вечный огонь памяти. И в этих искрах огонь бесстрашных глаз и наших земляков-белорусов.