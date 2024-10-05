Кто был любимым учителем в школе – спросили минчан

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается со школьного опроса. Завтра День учителя. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, преподаватель по какому предмету в школе нравился больше всего?
Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается со школьного опроса. Завтра День учителя. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, преподаватель по какому предмету в школе нравился больше всего?
История. Там была такая чудесная преподавательница. Всегда рассказывала очень классные факты. Было интересно ее слушать.
Они все хорошие были, настоящие профессионалы.
Мой любимый преподаватель – это преподаватель младших классов. Потому что она была нам как вторая мама. Всегда нас учила доброте и заботе друг об друге.
Подробности в видео.