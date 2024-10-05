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Кто был любимым учителем в школе – спросили минчан

05 октября 2024 13:34
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Кто был любимым учителем в школе – спросили минчан-1

Алина Трус, корреспондент:
Новое утро начинается со школьного опроса. Завтра День учителя. Давайте пообщаемся с жителями столицы и узнаем, преподаватель по какому предмету в школе нравился больше всего?

Кто был любимым учителем в школе – спросили минчан-3

История. Там была такая чудесная преподавательница. Всегда рассказывала очень классные факты. Было интересно ее слушать.

Кто был любимым учителем в школе – спросили минчан-5

Они все хорошие были, настоящие профессионалы.

Кто был любимым учителем в школе – спросили минчан-7

Мой любимый преподаватель – это преподаватель младших классов. Потому что она была нам как вторая мама. Всегда нас учила доброте и заботе друг об друге.

Подробности в видео.

# Опрос # Опрос минчан # Алина Трус

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