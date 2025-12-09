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Красотой белорусской вытинанки можно полюбоваться на выставке в Лошицкой усадьбе! Показываем шедевры

09 декабря 2025 09:13
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Красотой белорусской вытинанки можно полюбоваться на выставке в Лошицкой усадьбе! Показываем шедевры-2

Словно вальс снежинок и нежные кружева. Филигранное и душевное искусство. Белорусская вытинанка – жемчужинка ЮНЕСКО. Мастерицы в разных регионах страны сохраняют это сокровище и передают азы новому поколению.

Красотой белорусской вытинанки можно полюбоваться на выставке в Лошицкой усадьбе! Показываем шедевры-4

Настоящая зимняя сказка прописалась и во флигеле Лошицкой усадьбы. На новой выставке вы откроете для себя удивительный мир зеркальных узоров.

Красотой белорусской вытинанки можно полюбоваться на выставке в Лошицкой усадьбе! Показываем шедевры-6

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:
К нам коллекция в Музей истории города Минска была передана Белорусским союзом народных мастеров. Это собирал известный этнограф Евгений Сахутов. Чуть более чем 30 работ переданы в фонды музея. Это работы разных лет, и 90-х годов, и начала 2000-х годов, разных мастеров. Это узоры традиционные. Это и дерево мира, и птица, которая символизирует благополучие, защиту дома, семьи.

Подробности в видео.

# Выставки # Выставки в Минске

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