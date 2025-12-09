Красотой белорусской вытинанки можно полюбоваться на выставке в Лошицкой усадьбе! Показываем шедевры

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Словно вальс снежинок и нежные кружева. Филигранное и душевное искусство. Белорусская вытинанка – жемчужинка ЮНЕСКО. Мастерицы в разных регионах страны сохраняют это сокровище и передают азы новому поколению.

Настоящая зимняя сказка прописалась и во флигеле Лошицкой усадьбы. На новой выставке вы откроете для себя удивительный мир зеркальных узоров.