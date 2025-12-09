Изъяты тысячи смертельных доз! 39-летнего закладчика-оптовика задержали в Минске

Закладчик-оптовик задержан в Минске. Тысячи смертельных доз наркотика предназначались для других курьеров и потребителей, однако благодаря оперативным действиям сотрудников милиции они изъяты из незаконного оборота, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Беркозов, начальник УНИПТЛ ГУВД Мингорисполкома:

Сотрудники столичного наркоконтроля при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» МВД с поличным задержали 39-летнего минчанина, который распространял оптовые партии запрещенных веществ. При нем обнаружено с килограмм особо опасного психотропного вещества мефедрон, а в тайниках-закладках – еще около 2 килограмм амфетамина. Задержанный признался, что стал закладчиком около месяца назад. Он согласился на предложение, которое поступило от анонимного пользователя в социальной сети. И тогда же впервые в жизни сам попробовал наркотики. Известно, что мужчина около полугода нигде не работал, проживал с матерью и в той же квартире фасовал оптовые партии психотропов на более мелкие. Возбуждено уголовное дело.

Впрочем, как отмечают в МВД, ситуация в сфере наркоконтроля значительно улучшилась. За 11 месяцев из оборота изъяли 1300 килограммов запрещенных веществ. В их распространении участвовали, в том числе иностранные граждане: в преступный бизнес вступили представители 21 страны.