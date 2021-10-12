Красный Крест проводит благотворительную акцию. Кто может рассчитывать на помощь и куда обращаться?

Новости Беларуси. В Минской области проходит благотворительная акция общества Красного Креста «Ваша забота». К доброму делу присоединились и в Червенском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сотрудники организации и волонтеры оказывают помощь и поддержку ветеранам, одиноким пожилым людям и инвалидам. Особенно это актуально во время распространения коронавируса.

Добровольцы приносят продукты, средства гигиены, лекарства. Кроме того, оказывают социально-бытовые услуги. Только в сентябре представители Червенской организации Красного Креста выполнили почти 40 заявок.

Любовь Джафарова, председатель Червенской районной организации Белорусского общества Красного Креста:

14 человек – это волонтеры, которые работают по горячей линии, по доставке продуктов, лекарств и других услуг в условиях COVID. Они прошли инструктаж. На них выделяются маски, перчатки. У нас есть волонтерская молодежная группа, которая занимается информационной деятельностью по профилактике инфекционных заболеваний.

Татьяна Качан, волонтер:

Никогда не отказывала в помощи. Я рада помочь. Я пришла чисто от сердца. И уборка, приготовление пищи, если попросят, и доставка продуктов. Понравилась профессия парикмахера. Я окончила курсы и еще одну вдобавок помощь преподношу.