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Даже полы моют антисептиком. Как изменилась уборка подъездов в пандемию?

12 октября 2021 14:43
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Новости Беларуси. Дополнительная мера профилактики. В Минской области еженедельно проводятся дезинфекции подъездов в жилых домах. Работают как по графику, так и заявительному принципу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Даже полы моют антисептиком. Как изменилась уборка подъездов в пандемию?-1

Для обработки используются специальные антисептические средства. На особом контроле – перила, дверные ручки, кнопки лифтов. Пол также моется с использованием антисептиков. Вещества не имеют специфического запаха и безопасны для человека. Коммунальщики обязательно придерживаются респираторного этикета: работают в масках и перчатках.

Даже полы моют антисептиком. Как изменилась уборка подъездов в пандемию?-4

Андрей Швед, заместитель директора УП «Жилье»:
В местах общего пользования обрабатываются кнопки лифтов, домофонные двери, поручни, перила, где чаще всего контактируют люди. На балансе УП «Жилье» состоит 1 109 домов и 1 817 подъездов, где проводится эта уборка.

Даже полы моют антисептиком. Как изменилась уборка подъездов в пандемию?-7

Дезинфицировать подъезды даже во время спада заболеваемости в Борисовском районе не прекращали. Мера показала свою целесообразность. Поэтому сейчас специалисты просто увеличили количество обработки.

# Коронавирус # общество # Андрей Швед # Фотофакт

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