Даже полы моют антисептиком. Как изменилась уборка подъездов в пандемию?

Новости Беларуси. Дополнительная мера профилактики. В Минской области еженедельно проводятся дезинфекции подъездов в жилых домах. Работают как по графику, так и заявительному принципу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для обработки используются специальные антисептические средства. На особом контроле – перила, дверные ручки, кнопки лифтов. Пол также моется с использованием антисептиков. Вещества не имеют специфического запаха и безопасны для человека. Коммунальщики обязательно придерживаются респираторного этикета: работают в масках и перчатках.

Андрей Швед, заместитель директора УП «Жилье»:

В местах общего пользования обрабатываются кнопки лифтов, домофонные двери, поручни, перила, где чаще всего контактируют люди. На балансе УП «Жилье» состоит 1 109 домов и 1 817 подъездов, где проводится эта уборка.