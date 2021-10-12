«Пациент получает вакцину в день прихода». Нужна ли запись, чтобы сделать прививку от коронавируса в поликлинике?

Новости Беларуси. Прививку от коронавируса сделали 475 тысяч минчан. Вакцинация организована в каждом районе города, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Например, в Первомайском укол здоровья получили 56 тысяч человек, полный курс защиты от коронавируса прошли 45 тысяч. Это почти половина от населения, которое входит в группу риска. Привиться можно российским или китайским препаратом. Вакцинация организована во всех учреждениях здравоохранения района, а также в торговых точках, школах, территориальных центрах и на дому. Работают и выездные бригады.

Наталья Кожемяко, заместитель главного врача 19-й центральной районной поликлиники:

Записи на вакцинацию у нас в настоящий момент нет, пациент получает вакцину в день прихода в поликлинику. Поликлиника работает с 8:00 до 20:00, в субботу – с 9:00 до 15:00. Пациент приходит в кабинет, осматривается врачом и при отсутствии противопоказаний идет вакцинироваться. Также в августе был открыт прививочный кабинет на территории 61-й школы, где были вакцинированы педагоги учебных учреждений района, садов, школ непосредственно на рабочем месте.