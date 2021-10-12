Каранкевич: первый энергоблок БелАЭС находится на номинальной мощности

Новости Беларуси. Беларусь взяла курс на повышение энергоэффективности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Благодаря этому энергоемкость ВВП страны за последние 10 лет снизилась в 1,2 раза. Это существенный вклад в укрепление энергобезопасности, улучшение экологии и повышение качества жизни людей. Об этом заявил министр энергетики Виктор Каранкевич на открытии XXV форума Energy Expo.

За 90 лет энергосистема нашей страны проделала большой путь, и ключевое событие – строительство белорусской АЭС. Работа по дальнейшему внедрению инновационных технологий, эффективному использованию традиционных и альтернативных энергоресурсов в Беларуси будет продолжена. Важнейший приоритет – развитие атомной энергетики. К слову, ввод в эксплуатацию второго энергоблока БелАЭС планируется в 2022 году.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Первый энергоблок включен в сеть 4 октября, он вышел и в настоящее время находится на номинальной мощности, 1 170 мегаватт. Электрическая энергия поступает во все регионы Республики Беларусь. На втором энергоблоке закончен на прошлой неделе этап так называемой горячей обкатки. В этом году планируется и загрузка свежего ядерного топлива в активную зону реакторной установки второго энергоблока. Топливо было доставлено в апреле 2021 года, оно прошло входной контроль и сейчас находится на специальном хранилище.

Всего за восемь месяцев электропотребление в Беларуси выросло на 1,8 миллиарда киловатт-часов. Основная доля приходится на реальный сектор экономики.